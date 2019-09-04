В среду, 4 сентября, Одесский облсовет досрочно уволил директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Об этом сообщил журналист Максим Войтенко в Facebook.

"Одесский облсовет несколько минут назад поддержал расторжение контракта с Ройтбурдом. Русским языком говоря - об увольнении с поста директора Худмузея", - написал он.

Скриншот: Facebook/ Максим Войтенко

Как пишет Lb.ua, за увольнение Ройтбурда проголосовал 51 депутат, против - 3, воздержались - 2, не голосовали - 17. В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

В проекте решения Облсовета среди причин увольнения указано, что Ройтбурд, по утверждению депутатов, нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил на территории мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, а также осуществлял другие нарушения.

Александр Ройтбурд. Фото: Buro247.ua

Напомним, Ройтбурда назначили директором Одесского худмузея в марте 2018 года. Тогда контракт был подписан на 5 лет. За это время директор должен был сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей.

Сообщалось, что сначала Александра Ройтбурда на эту должность назначать не хотели, виной тому, в том числе, были политические причины.