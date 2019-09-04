В Донецке прогремел взрыв на территории шахты, есть погибший
Утром, 4 сентября, на территории шахты имени Скочинского в Донецке прогремел взрыв. По предварительной информации, погиб один человек, информация о пострадавших уточняется. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на "Минугля ДНР".
О взрыве сообщают и пользователи соцсетей. По их данным, ЧП произошло в Кировском районе Донецка у шахты имени Скочинского. Причина взрыва пока неизвестна.
Также в соцсетях пишут о том, что на место взрыва прибыло много скорых, а по слухам, в районе шахты испытывали взрывчатку.
Фото: twitter.com
Как уточняется, взрыв произошел около 9:30 на пустыре, который не задействован в производстве. Погибший - сотрудник шахты. "На месте работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. Отмечается, что инцидент на производственный процесс не повлиял", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шахта имени Скочинского находится на западной окраине Донецка вблизи поселка Старомихайловка. До линии соприкосновения - менее 10 км.
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