Знаменитый футбольный специалист, культовый экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер заявил, что планирует вернуться в большой футбол и может возглавить национальную сборную на ЧМ-2022.

Об этом он рассказал в интервью Bein Sports, как передает портал Террикон.

"Я хочу делиться знаниями и опытом, приобретенными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревнований. В последнее время я отклонил ряд славных предложений, потому что не чувствовал себя готовым. Возможно, теперь я осознал, насколько я находился в своем собственном пузыре, отчуждая себя от остального мира, когда тренировал.

Когда немого дистанцируешься от этого, у тебя появляются сомнения насчет поспешного возвращения к работе. Я тренировал 35 лет, без перерыва. Затем я смог покинуть этот пузырь и открыть свои глаза, и это потребовало времени. Вы еще увидите меня у бровки, но я не знаю, когда точно.

Я допускаю, что буду работать с национальной командой на следующем чемпионате мира. К 2022 году пройдет достаточно времени, чтобы я дистанцировался от своей предыдущей работы, так что я не против этого. Больше всего я хочу отправиться на ЧМ, потому что там будут играть лучшие футболисты в мире", - заявил Арсен Венгер.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-тренер Арсенала Арсен Венгер снялся в клипе звезды мюзикла "Собор Парижской Богоматери".