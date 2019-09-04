Сегодня Одесский облсовет поддержал расторжение контракта с директором Художественного музея Александром Ройтбурдом.

Ройтбурд - одесский художник, который поддержал Майдан, а после него - аплодировал бойне в Одессе 2 мая, в которой погибли десятки людей.

Видимо, с этим и было связано его назначение на место дирктора Одесского худмузея при прежней власти. Оно произошло в обход решения облсовета.

Впрочем, депутаты не хотели назначать Ройтбурда не только из-за политики (хотя и из-за нее тоже), но и из-за его скандальной живописи: художника упрекали в порнографии. Однако решение продавил назначенный Порошенко губернатор Максим Степанов.

"Страна" вспоминает, чем известен Александра Ройтбурд.

Скандальное решение

В марте 2018 года одесский губернатор Максим Степанов назначил художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея.

Спустя год Степанов заявит о неповиновении Порошенко из-за избирательной сетки и сам будет уволен с большим скандалом. Однако до этих событий его позиции были настолько прочны, что он позволил себе утвердить Ройтбурда посредством личного распоряжения и вопреки решению облсовета.

Благо столичная майдановско-националистическая тусовка это назначение горячо поддержала.

Контракт с художником был подписан на 5 лет. Новоназначенный директор тогда обязался сделать ремонт в помещениях и привлечь к музею новых посетителей.

"Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность, - заявил Степанов. - Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея", - сказал тогда Степанов.

"Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", - прокомментировал свое назначение Александр Ройтбурд.

Сегодняшнее постановление об увольнении художник уже опубликовал в Facebook, назвав его "документом эпохи" (видимо, ушедшей). И добавил: "Итак сессия облрады меня уволила. Попкорн выбрасывать рано".

Проект решения об уволельнении Ройтбурда. Фото: Facebook Олександр Ройтбурд

Впрочем, насколько неаргументированно на Ройтбурда общественность "выливала грязь" - вопрос.

Порнография и кощунство

Ройтбурд - художник со скандальной репутацией порнографа. Во многом его назначение на должность директора музея не поддерживали именно из-за этого.

Самая известная картина Ройтбурда - из серии "Натюрморты" (см.ниже). В марте он пытался ее продать, стартовая цена составляла 10 тысяч евро.

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Александр Ройтбурд и его знаменитая картина. Фото: УП

Конечно, личное видение художником живописи - это одно, и о вкусах не спорят. Другое дело, когда поклоннику такого искусства доверяют руководить одним из крупнейших музеев страны.

Впрочем, Ройтбурд знаменит не только "Натюрмортами", но и вполне приличными с точки зрения морали картинами. Так, например в личной коллекции бывшего генпрокурора Юрия Луценко висит полотно "Влюбленный Будда".

Хотя кто-то - например, буддисты - могут усмотреть и в ней кощунственные нотки.

Политическая позиция художника

Впрочем, будь Александр Ройтбурд лишь художником, его назначение было бы куда более призрачным. Он являлся активным участником Евромайдана и адвокатом националистических сил в Одессе.

Именно он сразу после пожара в Доме профсоюзов запустил фейк о том, что сгоревшие там люди - не украинцы, а россияне и жители Приднестровья. Он быстро разошелся по всему интернету, но оказался абсолютной ложью.

Но Ройтбурд и дальше пытался любыми способами показать, что речь шла якобы о защите Украины от оккупации, а не об убийстве инакомыслящих.

Наиболее скандальным стало его заявление о том, что "2 мая 2014 года - день, спасший страну".

В интервью, которое художник дал в мае 2017 года, он заявил, что трагедия 2 мая - "мифологизированное событие", а ежегодный помин памяти погибших - "ритуальные пляски".

"Никто там никого не жег. В результате столкновений, спровоцированных пророссийской стороной, произошел несчастный случай, возгорание здания. В большом количестве жертв виновны те, кто людей привел в здание, да еще и забаррикадировался там. Ежегодные акции, приуроченные ко 2 мая - это чистые ритуальные пляски. Легко наблюдать скоординированное нагнетание напряженности, сезонное обострение, которое спадает после 9 мая, когда сверху объявлен отбой и все успокаиваются", - сказал художник.

Ройтбурд не высказывал сожаления из-за сожжения десятков людей, скорее, наоборот. "Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года - день, спасший страну. Если бы в Одессе восторжествовала "ОНР", если бы в Харькове тоже возникла "республика", страна бы рухнула", - сказал Ройтбурд.

Он также называл 2 мая "днем победы", а не скорби.

"Триумф быдла"

В поддержку уволненного Ройтбурда уже начали раздаваться голоса сторонников Майдана, которые увидели в этом политический заказ и чуть не реванш.

Так, бывший генпрокурор Луценко намекнул, что его уволили антиевропейские силы.

"Влюбленный Будда" - так Саша Ройтбурд назвал картину, которая украшает наш дом.

Она для меня не только хорошая художественная эмоция, но и напоминание о Человеке, который смог по-новому влюбить многих в Одессу. Не побывать на экскурсии в ОХМ стало моветоном. Помочь материально этой жемчужине "красавицы у моря" - честь.

Даже снятие Ройтбурда от должности с стодесятого раза стало отличием его европейского качества. Ну что же, классик был прав: "Христы являются как кометы- редко, а Иуды НЕ переводятся - как комары"".

Политический контекст увидел и бывший нардеп Игорь Луценко.

"Облсовет одесской народной республики сегодня принял решение о расторжении контракта с Александром Ройтбурдом, директором одесского художественного музея.

Если бы он был ватником, то их бы все устраивало".

К группе поддержки Ройтбурда подключился и скандальный одесский радикал Сергей Стерненко, который в прошлом году убил человека. Он назвал противников художника "быдлом" и "жлобами".

"Триумф быдла.

Одесский областной совет в составе депутатов от БПП, "Батькивщины", "Нашего края", "Доверяй делам" и партии Медведчука "ОПЗЖ" уволили с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда".

В тоже время, по мнению журналиста Андрея Манчука, Ройтбурд войдет в историю не из-за живописи. А из-за своей позиции по 2 мая.

"Александр Ройтбурд, которого только что уволили с поста директора Одесского художественного музея, войдет в историю не в силу какой-то причастности к искусству.

А из-за того, что когда догорал Дом Профсоюзов, он написал такой пост:

"Из погибших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья. Ни одного одессита. Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья".

И светлые люди сразу понесли это по всем соцсетям и лентам бывшего СССР.

Ну и за крылатую фразу: "Надо уничтожить религию Победы".