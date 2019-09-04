3 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавлял Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко.

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры в Житомирской области, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Ранее "Страна" писала о том, что Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса.

Также мы сообщали, что Рябошапка обещал каждую неделю привлекать к ответственности высокопоставленного чиновника.