После решения Кабмина о ликвидации экономического подразделения Нацполиции премьер-министр Алексей Гончарук полагает, что подобное управление должно быть упразднено и в СБУ. Об этом со ссылкой на слова премьера пишет "Интерфакс-Украина".

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершен процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, по меньшей мере - на уровне тех практик, которые существуют сейчас ", - сказал Гончарук.

Он также заявил, что ожидает активизации действий по защите бизнеса от "произвола" силовиков.

Напомним, "Страна" писала о том, что принял первый Кабмин Гончарука и почему его закрыли.

Также мы писали, что Гончарук предложил создать в IT-отрасли Фонд развития человеческого капитала.