12 сентября на православном календаре именины Александров. Это значит, что сегодня поздравляют обладателей этого имени. На православном календаре целых 43 даты с именинами Александров в году. Каждая из них посвящена памяти определенного святого, но некоторые Дни Александров особо популярны и почитаемы, как например, сегодняшний. Церковь вспоминает сразу несколько святых - патриарха Александра Константинопольского, князя Александра Невского (перенесение мощей) и преподобного Александра Свирского.

Что означает имя Александр

Главное значение имени - "защитник" и "оберегающий муж". Характеру его обладателей приписывают настойчивость, желание одержать победу. В жизни Александр часто бывает импульсивным и непостоянным, но в то же время это общительный и жизнерадостный человек. Многое в его жизни зависит от правильной мотивации.

Александры любят находится в компании друзей, любят шумные компании и женщин. Многим присущи щедрость и великодушие. Имя определяет творческую и артистическую натуру. Среди Александров много деятелей искусства.

Знаменитые Александры

В Украине имя Александр носят многие выдающиеся спортсмены. Например боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, футболист Александр Зинченко.

В числе знаменитых украинских Александров - последний романтик украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев, актер и телеведущий Александр Попов.

Также среди выдающихся украинцев - живописец Александр Мурашко, скульптор и основоположник кубизма Александр Архипенко, украинский кинорежиссер и писатель Александр Довженко.

Каких Александров сегодня вспоминает церковь

Александр Константинопольский - известный православный святой. Был монахом. Приняв постриг ушел в пустыню и жил там 7 лет. Проповедовал христианство среди кочевников. В пустыне около Евфрата основал свой монастырь, в котором жили полтысячи монахов. Здесь ввел чин круглосуточного пения псалмов, после чего монастырь получил название "обитель неусыпающих". В 420 Александр и его община подверглись гонениям и были вынуждены перенести обитель на азиатский берег Босфора, в Гомон. После кончины святого неизвестный автор написал первое его житие. А как святой его имя впервые упоминается в Прологе Константина Мокисийского (XII век).

Александр Невский - великий полководец и князь. 15 июля 1240 года разбил шведов в Неве со своей дружиной и незначительными отрядами новгородцев и ладожан. Битва получила название Невской. После чего прославился в сражении с немцами во время Ледового побоища. Свое прозвище Александр Невский получил в XV в. по названию битвы и реки.

Александр Свирский - могнах, канонизированный в лике святых. Он прославился праведной жизнью и сотворенными чудесами. Когда ему было 19 лет отправился на Валаам, жил в уединении, вел аскетичный образ жизни. Сначала был послушником, после чего стал монахом. Святой был прозорлив и преуспел во врачевании. Мощи святого со временем не утратили белизну, их именуют "Белыми ризами Преображения", у них свершается множество чудес, верующие получают исцеление.

Открытки и поздравления с днем Александра

Дорогой Александр, поздравляем тебя с именинами. Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут триединые надежда, вера и любовь.

С Днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья были верными, а жизнь - в удовольствие!

Наш защитник славный, Александр!

Пусть счастливым будет каждый день

Жизнь событиями будет полна

А на небе сияет путеводная звезда!

Пусть здоровье будет крепким,

Взор - четким, выстрел - метким.

Не робей, будь компанейский,

Пусть твой аргумент будет самый веский.

Санечка, пусть будет все в жизни отлично! В семье тебя ждут любящие родные, работа всегда спорится, а счастье сопутствует на жизненном пути.

Пусть будет жизнь успешной и счастливой! Друзья - искренними и надежными, а твой дом - настоящая крепость. С именинами. С Днем ангела, Сашуля!