Контрабандисты украли яхту люксового класса у владельца турецкого футбольного клуба Бешикташ Фикрета Ормана и перевозили на ней нелегальных мигрантов на греческие острова. Об этом пишет Vatan.

Яхту люксового класса La Paradiso угнали 10 дней назад. А потом ее обнаружили брошенной возле берегов одного из греческих островов.

По версии правоохранителей, Фикрет Орман мог стать жертвой целой банды контрабандистов, которые, используя чужие элитные яхты, перевозят нелегальных мигрантов на греческие острова. Люксовые яхты используются для того, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать подозрений у береговой охраны. Уточняется, что всего за этот сезон было угнано 10 яхт.

Фото: gazetevatan.com

Напомним, ранее в Турции россияне под командой отставного офицера ВМФ угнали яхту ценой в 2 миллиона долларов.

Также мы писали, что в Турции задержали банду, угнавшую яхту за 3,5 миллиона евро.