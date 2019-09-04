Двое заключенных сбежали из исправительной колонии во Львовской области. Один из них был осужден за изнасилование, второй - за наркоторговлю. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции области.

"Из колонии в Николаевском районе сбежали двое заключенных. Сообщение поступило в полицию в 17:45 3 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что беглецы - 20-летний уроженец Киевской области и 27-летний житель Житомирской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Подробнее о личности беглецов на своей странице в соцсети написал депутат Львовского горсовета и председатель исполкома ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

Первый беглец - Бортовенко Виталий Андреевич, 1999 года рождения, житель Киева, проживал ранее по ул. Маяковского. Был осужден 1 июня 2017 года до 5 лет за насильственное удовлетворение половой страсти (ст. 153 ч. 1 УК), разбой (ст. 187 ч. 1 УК).

"Приметы: низкий до 170 см, цвет волос - светло-русый, глаза - синие, татуировка на левой руке - надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры - "1" "9" "9" "9", - написал Зинкевич.

Второй сбежавший - Дмитрук Павел Васильевич, 1992 года рождения, житель села Лука Житомирского района Житомирской области, осужден 19 апреля 2019 года до 3 лет за повторное хранение и продажу наркотиков (ст. 309 ч. 2 УК).

Приметы: низкий до 170 см, цвет волос - черный, глаза - карие, татуировки на правой руке надпись "тюрьма - наука из наук" и "мир жесток и гонор".

По данным Зинкевича, мужчины могли заказать такси в 22:30 из Николаева Львовской области в Киев.

Фото: facebook.com

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