Модели-близняшки из России Аделя и Алина Фатхеевы возмутили сеть. Они выложили в Instagram социальную рекламу, в которой их героини, призывая делать добро, накормили бездомного суши.

Аделя и Алина - 23-летние модели, они активно ведут свой Instagram, часто выкладывая в соцсети откровенные фото. Однако недавно они решили поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную рекламу "намневсеравно2019". Это конкурс, организованный движением "Молодежь Татарстана". Для победителей предусмотрены призы: iPhone XR, Apple Watch и PlayStation. Претендентам нужно снять видеоролик не длиннее минуты.

По сюжету близняшки видят на улице бездомного и через сервис доставки заказывают ему роллы. Подобная социальная реклама вызвала в сети бурную реакцию. Однако сами сестры комментарии к своим публикациям в Instagram закрыли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADELYA | ALINA (@adelalinka_life) 2 Сен 2019 в 7:33 PDT

Фото: Instagram/ adelalinka_life

Напомним, YouTube блокирует ролики с драками роботов из‑за жестокого обращения с животными.

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