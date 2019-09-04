Модели-близняшки из Казани сняли социальную рекламу, в которой накормили бездомного роллами
Модели-близняшки из России Аделя и Алина Фатхеевы возмутили сеть. Они выложили в Instagram социальную рекламу, в которой их героини, призывая делать добро, накормили бездомного суши.
Аделя и Алина - 23-летние модели, они активно ведут свой Instagram, часто выкладывая в соцсети откровенные фото. Однако недавно они решили поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную рекламу "намневсеравно2019". Это конкурс, организованный движением "Молодежь Татарстана". Для победителей предусмотрены призы: iPhone XR, Apple Watch и PlayStation. Претендентам нужно снять видеоролик не длиннее минуты.
По сюжету близняшки видят на улице бездомного и через сервис доставки заказывают ему роллы. Подобная социальная реклама вызвала в сети бурную реакцию. Однако сами сестры комментарии к своим публикациям в Instagram закрыли.
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Фото: Instagram/ adelalinka_life
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