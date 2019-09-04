Вечером во вторник, 3 сентября, в Чернигове годовалый ребенок выпал из окна. Об этом со ссылкой на Отдел коммуникаций ГУ НП в Черниговской области пишет УНИАН.

Трагедия случилась в доме №23 на улице Белова. Около 21:00 из окна девятого этажа выпал ребенок, 2018 года рождения. От полученных травм он умер на месте ЧП.

В полиции уточняют, что произошедшее - несчастный случай. Ребенок был на кухне, где было открыто окно, а родители вышли в другую комнату. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Напомним, 31 августа в Киеве 50-летний мужчина вышел покурить в подъезд и выпал из окна.

Также мы писали, что в середине августа всего за сутки в окрестностях Киева из окон выпали два малыша, оставленных без присмотра.