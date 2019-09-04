Телеведущий Валерий Сараула вдохновился историей о том, как нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина попалась на любовной переписке в сессионном зале Верховной Рады, и посвятил этой даме стихи, которые продекламировал на своей странице в соцсети.

"Написала депутатка, що хоче кохатись.

Хоче жінкою побути, а не депутатись.

Має кнопочку зелену, має пишну вроду,

Та не може скористатись, бо - слуга народу".

Видео: Facebook

Также Валерий обратился к депутатскому большинству в Верховной Раде с предложением зарегистрировать законопроект, который позволил бы установить в Верховной Раде секс-кабинки, чтобы ничто не отвлекало депутатов от законотворчества.

Напомним, 3 сентября сразу после того, как в Раде приняли решение о снятии депутатской неприкосновенности, Елена Криворучкина, которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны". В переписке "Любимый" называл ее "Зеленой кнопочкой", нардеп сообщила ему, что после снятия неприкосновенности она "хочет заниматься с ним любовью день и ночь".

Также мы сообщали, что нардеп "Слуги народа" Радуцкий объяснил матерную переписку из зала Верховной Рады.