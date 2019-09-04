В Киеве такси Bolt сбило курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Фото и видео
Вечером во вторник, 3 сентября, в Киеве на Васильковской улице произошло ДТП: такси службы Bolt сбило курьера сети ресторанов Mister Cat, который ехал на скутере. Об этом пишет "Информатор".
Около 21:20 автомобиль Renault Logan службы такси Bolt в районе дома №53к по улице Васильковской, выезжая из двора, не заметил курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере и сбил его. Курьер ехал в направлении улицы Ломоносова. В результате столкновения молодого человека госпитализировали с подозрением на перелом ключицы.
Видео: Facebook/ Информатор Киев
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, в начале августа таксист с женщиной и ребенком в салоне столкнулся со "скорой" на Троещине.
Также мы писали, что в августе в Киеве машина службы такси влетела в столб. Погибла молодая пассажирка авто.