Вечером во вторник, 3 сентября, в Киеве на Васильковской улице произошло ДТП: такси службы Bolt сбило курьера сети ресторанов Mister Cat, который ехал на скутере. Об этом пишет "Информатор".

Около 21:20 автомобиль Renault Logan службы такси Bolt в районе дома №53к по улице Васильковской, выезжая из двора, не заметил курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере и сбил его. Курьер ехал в направлении улицы Ломоносова. В результате столкновения молодого человека госпитализировали с подозрением на перелом ключицы.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в начале августа таксист с женщиной и ребенком в салоне столкнулся со "скорой" на Троещине.

Также мы писали, что в августе в Киеве машина службы такси влетела в столб. Погибла молодая пассажирка авто.