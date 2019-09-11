В среду, 11 сентября, отмечают церковный праздник - Усекновение головы Иоанна Предтечи. В народе верили, что сегодня нельзя резать ни капусту, ни арбуза, а хлеб просто ломали руками. В память о смерти Крестителя был установлен пост без молочных, продуктов, мяса и рыбы. В этот день угощали нуждающихся и не проводили увеселительных мероприятий.

История церковного праздника

Сам Христос так говорил про Иоанна: "Из рожденных женами не восставал больший пророк, чем Иоанн Креститель". Именно он рассказал людям о приходе Иисуса Христа. Крестителем Иоанна нарекли после того, как он крестил самого Христа в водах реки Иордан.

Иоанн обличал правителя Ирода, который жил во грехе с женой своего брата - Иродиадой. Царь приказал схватить Предтечу и посадить его под стражу, но из-за большого почитания народа не решался его казнить.

Но однажды дочь его любовницы, Саломея, исполнила такой танец при дворце, что пораженный его красотой Ирод пообещал дать все, что та пожелает. Саломея попросила принести ей голову обидчика матери. Ирод выполнил слово. Голову вынесли на блюде во время пира.

Царь Ирод и Саломея поплатились за содеянное. Войско Ирода разбили, а сам правитель был убит в изгнании по приказу Калигулы. Саломия погибла, когда переходила реку зимой и провалилась под лед.

Святой Иоанн Креститель проповедует, художник Лука Джордано

Что можно и нельзя делать

Православные придерживаются строгого поста. В этот день не резали продукты, которые по форме могли напоминать голову, а по цвету - кровь: капусту, яблоки, картофель, помидоры, арбузы, круглый хлеб. Нельзя было есть с блюда - на нем лежала голова Иоанна Предтечи.

В этот день из меню исключались молочные продукты, мясо и рыба. Тем не менее готовили щедрый постный стол с похлебками и пирогами. За него приглашали нуждающихся.

В праздник не пользовались острыми инструментами - топорами, пилами.

В этот день не венчались, не играли свадьбы, не устраивали крестины. Старались также не веселиться, под запретом были танцы и пение. Принято считать, что тот, кто веселится сегодня уподобляется грешнице Саломее.