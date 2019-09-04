Члены популистского "Движения 5 звезд" проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, а это позволит прекратить политический кризис в Италии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В сообщении говорится, что десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, длившемся целые сутки 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, а 20,7% были против.

Сегодня утром, 4 сентября, кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого, правительство примет присягу, вероятно, это произойдет сегодня вечером или же в четверг, 5 сентября, утром.

В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига Севера". Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

Напомним, Джузеппе Конте подал в отставку на днях после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Это спровоцировало политический кризис и побудило "Движения 5 звезд" к переговорам с Демпартией, чтобы не допустить досрочных выборов, на которых партия Сальвини снова имела бы большие шансы на победу.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Италии принял отставку главы Совета министров страны Конте.

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