Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет "Интерфакс".

В частности, уточняется, что вероятная дата обмена - 7 сентября. Однако договоренности, по данным источника агентства, носят предварительный характер. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют на днях.

В Кремле комментировать информацию журналистов отказались, сославшись на чувствительность темы. "Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Также мы писали, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО.