Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года, который нардепы приняли вчера, 3 сентября.

Об этом передают Украинские Новости.

Закон вносит изменения в статью 80 Конституции, которая гласит, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Остается в Конституции лишь та часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, но убирается упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

Ранее "Страна" в материале "Кого посадят после 1 января?" ответила на шесть главных вопросов об отмене депутатской неприкосновенности.

Также мы рассказывали, что нардеп Елена Криворучкина после голосования начала в Раде интимную переписку. "Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь", - написала нардеп своему собеседнику.