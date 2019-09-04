В среду, 4 сентября, шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом гепатит А. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Эти студенты Дрогобычского педагогического университета ранее находились на практике Одессе. Сейчас здесь осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Отметим, гепатит А, который также известен как "болезнь Боткина" или желтуха, - это острая инфекционная болезнь с поражением печени. Подцепить гепатит А можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее. Кроме того, заболеть также возможно путем близкого контакта с больным. Обычно, у детей не заметны симптомы, но они могут заразить других.

Напомним, в Киеве в начале этого учебного года семеро студентов отравились шаурмой, которую они купили на Борщаговке.

Также мы писали, что в первые две недели текущего года в Одессе в два раза выросла заболеваемость гепатитом А.