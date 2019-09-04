Власти Ирана включили ядерно-валютный шантаж и требуют от стран Запада гигантскую сумму. Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе если получит кредит в размере $15 млрд.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы кредит в размере $15 млрд в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств по ядерной сделке", - заявил Арагчи, как передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. По сведениям газеты The Wall Street Journal, рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около $15 млрд.

А еще 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп выложил в Twitter секретный снимок иранской космической базы.