3 сентября Верховная Рада провела знаковое заседание - отменила депутатскую неприкосновенность и отправила ряд законопроектов на экспертизу в Конституционный суд.

Зеленский активно взялся менять Основной закон. С одной стороны, в контексте укрепления личной власти. С другой - существенного ослабления парламента.

Было сделано несколько реверансов и в адрес народовластия (пока впрочем бессодержательных) и включена в повестку норма о лишении мандатов за прогулы и кнопкодавство.

"Страна" уже рассказывала, какие конституционные изменения предлагает Зеленский и его партия. Представляем обзор всех законопроектов, которые приняла Верховная Рада вчера.

Снятие депутатской неприкосновенности

Иммунитет народных депутатов отменили с 1 января 2020 года. С этой даты против них можно будет вести уголовное следствие, прослушивать, обыскивать, вызывать на допросы, предъявлять подозрения и так далее.

Разговоры о такой отмене идут долгие годы - но ни одна Рада не решалась лишить себя защиты от уголовного преследования. При Зеленском это произошло - во многом благодаря тому, что его партии "Слуга народа" удалось завести в парламент 254 депутата.

Остальные голоса дали фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса". Против была лишь "Оппозиционная платформа - за жизнь", которой Зеленский накануне прямо угрожал уголовными делами.

Депутаты так легко сняли с себя неприкосновенность по двум причинам.

Во-первых, не голосовать за это для многих партий "зашквар" - ведь они сами агитировали за отмену иммунитета (как, например, Порошенко, чей законопроект 7203 и был принят вчера).

Во-вторых, располагая монобольшинством, "Слуга народа" может в два счета снять неприкосновенность с любого депутата - без всяких изменений в Конституцию.

Зеленскому же отмена неприкосновенности поможет решить не только задачу преследования политических оппонентов (хотя и это тоже), но и удержать от распада собственную разношерстную фракцию.

Детальнее "Страна" анализировала снятие неприкосновенности в материале "Почему Рада проголосовала за отмену депутатского иммунитета".

Подчинение Зеленскому НАБУ и ГБР

Если отмена неприкосновенности депутатов существенно ослабляет парламент, то другой проект изменений в Конституцию - №1014 - усиливает президента. Зеленский хочет самолично назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. А также преобразовывать эти ведомства.

То есть - замкнуть на себя практически всю карательную систему, которая занимается депутатами и чиновниками (генпрокурор, которого вносит президент, уже контролирует САП).

Правда, для этого придется менять Основной закон. Рада вчера проголосовала за то, чтобы направить законопроект Зеленского в Конституционный суд. За что проголосовали 282 депутата.

Для направления в КС этого достаточно, но чтобы потом поменять Конституцию - мало. Ведь для итогового голосования будет необходимо 300 голосов. То есть пока поддержки конституционного большинства у законопроекта нет.

Голосов не дали как внефракционные (группа "За будущее" Авакова-Коломойского), так и вакарчуковский "Голос". А против проголосовали "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность".

Особенно показательно в этом плане неголосование партии Вакарчука, которая имеет плотный контакт с западными структурами. Судя по всему, Запад, который стоял у истоков создания антикоррупционных структур не в восторге от перспектив усиления контроля президента над ними.

Сокращение числа депутатов и введение пропорционалки

Также в КС отправили инициативу прездента сократить число депутатов с 450 до 300. И сразу ввести пропорциональную систему выборов, исключив мажоритарку.

По сути законопроект Зеленского №1017 - это еще один удар по парламенту.

Но поддержали отправку законопроекта в суд еще меньше, чем за подчинение Зеленскому НАБУ и ГБР - 258 голосов (то есть практически единственно силами фракции "Слуга народа" + несколько нардепов "Батькивщины").

Это значит, что тут будет еще труднее собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию.

Впрочем, это депутаты так голосуют, пока у них не отняли неприкосновенность. Непонятно, насколько они останутся стойкими перед давлением с Банковой, когда с них эту неприкосновенность снимут.

Лишение мандатов за прогулы и кнопкодавство

Еще один законопроект, который ушел в конституционный суд - это управа на депутатов, которые не голосуют сами за себя и прогуливают заседания.

Их предлагается лишать полномочий за неличное голосование (и того, кто голосует, и того, за кого голосуют) и пропуск трети заседаний одной сессии без уважительных причин.

В случае кнопкодавства лишить мандата сможет обычный суд, а в случае прогулов - Верховный. Утверждения в парламенте этих решений не потребуется.

Норму о лишении мандата за прогулы, вероятно, стоит рассматривать в контексте отмены неприкосновенности. Ведь вполне возможно, что часть депутатов накануне 1 января 2020 года захотят срочно покинуть страну. Как это сделал в прошлом созыве Александр Онищенко и ряд других нардепов.

Так вот, если теперь кто-то захочет повторить подобный путь его очень быстро лишат мандата.

Еще одна графа законопроекта №1027 - если нардеп заявил с трибуны Рады, что слагает с себя полномочия, то дополнительное голосование парламента уже не нужно.

Предлагается также уточнить, что решением именно Верховного Суда будут лишать мандата за совмещение депутатской с другими видами деятельности.

Законопроект поддержало также менее трехсот депутатов - 279.

Органы и уполномоченные Рады

После целого каскада антипарламентских законопроектов Зеленский решил подсластить пилюлю. Он предложил дать Раде право создавать различные органы (законопроект 1028) и вводить институт уполномоченных в разных сферах (№1016).

Речь о консультативных, совещательных и другие вспомогательных органах "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Что же до уполномоченных, то этот институт у Рады как бы есть - например, омбудсмен, но видимо теперь их будет больше.

Оба законопроект ушли в КС с поддержой в 264 и 298 голосов.

Законодательная инициатива из народа

А вот наиболее консенсусным законопроектом оказался документ №1015 о законодательной инициативе со стороны народа. Его отправку в Конституционный суд поддержали 338 депутатов.

Пока конкретных механизмов нет - просто в статью конституции №93 добавляется народ как субъект законодательной инициативы. Видимо, остальное растолкуют уже другие законы.

Интересно, что против законопроекта почему-то выступили "Евросолидарность" и "Голос".

Отмена адвокатской монополии

Рада также направила в КС законопроект Зеленского №1013 об отмене адвокатской монополии.

По ней дипломированный адвокат с лицензией должен будет представлять подзащитного лишь в уголовном производстве. В остальных случаях - может быть как адвокат, так и любой представитель, который понравится стороне судебного процесса.

То есть по сути, это может быть обычный юрист, без лицензии адвоката.

Инициативу поддержали 337 нардепов. То есть она имеет все шансы пройти все этапы голосования в Раде.