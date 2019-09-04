Львов, Луцк и Ровно - польские города. В Польше запустили поезд с картой 1939 года
В Польше запустили поезд с особенным дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. На нем изображен портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинский город Львов обозначен как часть Польши.
Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова-Риббентропа.
На "исторический" поезд обратили внимание в соцсетях.
"Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается. Хана урожаю капусты", - иронизирует блогер Дмитрий Марунич.
"Не просто нанесли, а нанесли в пределах государственной границы республики Польша", - добавляет Алексей Бакалев.
"Пока написано не Ламберг, так что перемога!" - шутят пользователи.
Напомним, Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях с Польшей после встречи с Дудой.
Также мы писали, что Зеленский предлагает установить на границе с Польшей мемориал примирения.