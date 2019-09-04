В Польше запустили поезд с особенным дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. На нем изображен портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинский город Львов обозначен как часть Польши.

Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова-Риббентропа.

На "исторический" поезд обратили внимание в соцсетях.

"Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается. Хана урожаю капусты", - иронизирует блогер Дмитрий Марунич.

"Не просто нанесли, а нанесли в пределах государственной границы республики Польша", - добавляет Алексей Бакалев.

"Пока написано не Ламберг, так что перемога!" - шутят пользователи.

Напомним, Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях с Польшей после встречи с Дудой.

Также мы писали, что Зеленский предлагает установить на границе с Польшей мемориал примирения.