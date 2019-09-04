Глава финкомитета парламента Даниил Гетьманцев внес в Раду законопроект, при принятии которого клиенты украинских банков и небанковских финучреждений будут иметь возможность получать исчерпывающую информацию о стоимости кредита. Соответствующий проект закона №1085 зарегистрирован 29 августа, пишет UBR.

Таким образом предлагается защитить украинцев от подлога со стороны финансистов. Согласно законопроекту, в Административный кодекс будет добавлена норма, согласно которой за ненадлежащее или неполное предоставление информации о финансовой услуге, руководитель учреждения должен будет оплатить штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн).

А штрафы для финучреждений предполагаются до 800 НДМГ (13,6 тыс. грн) за каждое подтвержденное нарушение. В том числе наказывать предлагают, например, за повышение ставки в одностороннем порядке. Кроме того, документ прямо запрещает повышать указанную в кредитном договоре ставку без письменного согласия заемщика.

Авторы уточняют также, что следует считать недобросовестной рекламой финансовой услуги. К примеру, данные об ключевых условиях займа нужно печатать в листовках и на плакатах шрифтом, не более чем в 2 раза меньшим, чем название самого продукта.

Ответственными за соблюдение установленных правил нардепы предлагают назначить профильных регуляторов - Нацбанк, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР.

Напомним, Стефанчук анонсировал внесение в Раду законопроекта об ограничении иммунитета президента.

Также мы писали, что из Рады отозвали законопроект, который обязывает украинцев покупать SIM-карты по паспорту.