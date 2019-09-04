Верховный суд Украины постановил, что данные о том, кого Министерство обороны награждает именным оружием, являются персональными и разглашению они не подлежат. Об этом пишут "Украинские Новости".

СМИ обратилось в суд с требованием к Министерству обороны предоставить данные о том, кто получал наградное огнестрельное оружие, в том числе - из числа гражданских лиц, не имеющих отношения к деятельности министерства. Однако суды всех инстанций, включая Верховный, рассмотрев иск, заявили о том, что Минобороны может эти данные не предоставлять, так как они относятся к категории персональных.

Отмечается, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать "военнослужащих и других лиц".

Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: "государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен".

В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного суда - отказали в праве засекретить списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в 2018 году Порошенко, Аваков и ко раздали 966 единиц наградного оружия.

Также мы писали, что Минобороны ограничит выдачу наградного оружия.