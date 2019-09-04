В среду, 4 сентября, в Киеве состоится заседание Кабинета министров Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

Планируется, что заседание начнется в 14:00. Кабмин рассмотрит проекты законов, кадровые назначения и блок вопросов из категории - "Разное". В частности, в первый блок заседания включен проект постановления "О внесении изменений в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации".

Что касается пункта "Разное", то правительство рассмотрит протокольное решение о прекращении бумажного документообмена между органами исполнительной власти. Также запланировано, что Кабмин определит народного депутата Украины Ирину Верещук своим постоянным представителем в Верховной Раде. Кроме того, будет рассмотрена информация о мерах по упрощенному перемещению работников и посетителей в Доме правительства.

Напомним, мы писали о том, как прошел первый день работы премьера Гончарука и нового Кабмина.

Также "Страна" сообщала, что принял первый Кабмин Гончарука и почему его закрыли.