Во вторник, 3 сентября, в Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший ядовитые химикаты. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел рядом с городом Баронс. С колеи сошел 21 вагон и локомотив. В трех вагонах находился октан, который начал вытекать на землю.

Спасатели сразу же ликвидировали утечку, но из-за взрывоопасности октана власти приняли решение эвакуировать население, проживающее в радиусе двух километров. Это 6 домов, кемпинг и гольф-курсы. Также на несколько часов перекрывали автодорогу, проходящую рядом.

Фото: cbc.ca

Напомним, в США поезд, перевозивший боеприпасы, сошел с рельсов.

Также мы писали, что в Китае грузовой поезд сошел с рельсов и влетел в жилой дом.