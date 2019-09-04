В Канаде сошел с рельсов поезд с ядохимикатами. Все люди в радиусе 2 км - эвакуированы
Во вторник, 3 сентября, в Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший ядовитые химикаты. Об этом сообщает CBC News.
Инцидент произошел рядом с городом Баронс. С колеи сошел 21 вагон и локомотив. В трех вагонах находился октан, который начал вытекать на землю.
Спасатели сразу же ликвидировали утечку, но из-за взрывоопасности октана власти приняли решение эвакуировать население, проживающее в радиусе двух километров. Это 6 домов, кемпинг и гольф-курсы. Также на несколько часов перекрывали автодорогу, проходящую рядом.
Фото: cbc.ca
Напомним, в США поезд, перевозивший боеприпасы, сошел с рельсов.
Также мы писали, что в Китае грузовой поезд сошел с рельсов и влетел в жилой дом.
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