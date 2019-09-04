Вчера, 3 сентября, американский сенатор-республиканец Тед Круз, выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне рассказал, как США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенный для транспортировки российского природного газа в Европу. Об этом передает "Радио Свобода".

"Достаточно убедительным" признаком такого намерения, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Это решение предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море.

"В Конгрессе есть поддержка для одобрения этого законопроекта. На планете есть лишь пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным. Лучшее, что мы можем сделать, это лишить президента России Владимира Путина денег за его милитаризм", - убежден сенатор.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгрессмены вернутся с летних каникул на следующей неделе.

Напомним, что "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.