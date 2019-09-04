В понедельник, 2 сентября, Болгария выдала Украине задержанного криминального авторитета по кличке Гега Озургетский.

Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Из Республики Болгария в аэропорт Борисполь работниками Национальной полиции Украины был экстрадирован один из самых молодых "воров в законе" по кличке "Гега Озургетский", 1992 г. р.

"Вор" с 2017 года по решению Черниговского районного суда находился в международном розыске за покушение на убийство.

Кстати, эта очень юная особа со статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине. Если счет открыт, то скоро будет и следующий", - написал Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com

Ранее "Стрна" сообщала, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

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