Украина окончательно погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, начатой еще в 2014 году.

Финальные платежи составили в целом 156 миллионов долларов, как передает УНИАН. Украина взамен незавершенной программы stand-by-2014, в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до своего завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Согласно заявлению министра финансов Оксаны Маркаровой, наша страна готова к приезду миссии МВФ, ожидаемой в сентябре для обсуждения новой программы, которая может стать последней, чтобы далее обходиться без поддержки кредитора.

Ранее "Страна" сообщала, что новый премьер Украины Гончарук объявил сроки, когда он ждет визита миссии МВФ в страну.