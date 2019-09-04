Вчера, 2 сентября, Елену Зайцеву, признанную судом виновной в кровавом ДТП в Харькове, в котором погибло шесть человек, отправили по этапу отбывать 10-летний срок в колонию.

Об этом порталу "Комментарии. Харьков" сообщила адвокат Юлия Плетнева.

Елена Зайцева, фото: kharkov.comments.ua

Елена Зайцева будет отбывать срок в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, сообщил источник знакомый с делом.

Напомним, 18 октября 2017 года в 20:45 на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова Елена Зайцева, находясь за рулем Lexus RX 350 столкнулась с Volkswagen Touareg (которым управлял Геннадий Дронов - Ред.). После удара "японец" врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где и сбил пешеходов. В аварии погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.

Суд первой инстанции приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы, Апелляционный суд сохранил приговор в действии. Виновники аварии будут выплачивать потерпевшим по 50% ущерба.

Геннадий Дронов, которого уже этапировали к месту заключения, обжалует свой приговор, отбывая наказание в Крюковской исправительной колонии №29, что в Полтавской области.