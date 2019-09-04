Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с школьниками, 2 сентября, заявил, что тоже не прочь бы ездить на службу в свой офис на велосипеде или электромотоцикле, но он не может этого делать, чтобы его не обвинили в подражании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом передает телеканал ОНТ.

Видео: Телеканал ОНТ

"Все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался", - сказал Лукашенко.

Напомним, на велосипеде ездил киногерой Зеленского Василий Голобородько в сериале "Слуга народа".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада направила в Конституционный суд законопроект Зеленского об уполномоченных парламента.

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