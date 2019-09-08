В американском штате Джорджия 24-летний серийный насильник поступил академию полицейского управления округа Клейтон, но был разоблачен. Об этом сообщает New York Post.

В академию Кеннет Томас Боуэн Третий поступил в 2018 году, но за опоздания и постоянную ложь его выгнали через несколько месяцев.

Вскоре полицейские выяснили, что мужчина проходил в деле об одном сексуальном нападении в городке Джонсборо как возможный подозреваемый. Всего в населенном пункте с 2015 года произошла серия из восьми похожих атак. После этого детективы нашли сходство между фотографией молодого человека и полицейскими зарисовками, а также связали татуировки Боуэна с имевшимися описаниями преступника и получили ордер на взятие ДНК. Анализ подтвердил его связь со всеми нападениями. Все восемь атак насильник совершил в радиусе трех километрах от дома.

Мужчину арестовали в конце августа. На данный момент ему предъявлены обвинения в семи изнасилованиях и одном эпизоде совершения насильственных действий сексуального характера.

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