Президент США Дональд Трамп, который отменил поездку в Польшу из-за урагана "Дориан", в ответ на вопрос, есть ли у него что сказать жителям страны, которая вспоминала годовщину начала Второй мировой войны, не нашел ничего лучше, чем поздравить поляков. Об этом пишет Washington Post.

"У меня есть отличное послание для Польши. И у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот приземлится, он представлял там меня. Я очень хочу туда съездить в ближайшее время. А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. У нас также есть много польских людей в нашей стране; это может быть около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей", - заявил лидер США 1 сентября.

Напомним, что в 80 годовщину начала Второй мировой Польша собралась выставить Германии счет за ущерб, нанесенный в войну.

Также мы писали о том, что Дуда заявил, что Вторая мировая война для Польши закончилась в 1989 году.