Британский подросток, который в течение многих лет употреблял в пищу только чипсы и картофель фри, потерял зрение. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Его ежедневным питанием была порция картофеля фри. Он также регулярно ел чипсы, иногда - ветчину и белый хлеб. И совсем не употреблял овощей и фруктов", - говорит доктор Дениз Атан, которая занималась лечением парня.

Подросток, имя которого не раскрывают, посещал врача еще с 14-летнего возраста, жаловался на усталость и упадок сил. Тогда ему диагностировали дефицит витамина B12 и посоветовали употреблять пищевые добавки. Однако парень и не придерживался правильного режима питания.

"Сам он объяснял это тем, что он просто не переносил некоторые виды пищи, поэтому картофель фри и чипсы, действительно, были единственным, чего ему хотелось, и единственным, что, по его ощущениям, он мог есть", - рассказывает врач.

Три года спустя его доставили к офтальмологической клиники в Бристоле из-за прогрессирующей потери зрения.

Врачи пришли к выводу, что у парня серьезный дефицит витамина B12, а также некоторых других важных витаминов и минералов, в частности меди, селена и витамина D. Вместе с тем, у подростка не было ни лишнего веса, ни чрезмерной худобы.

Зрение парня в конце концов ухудшилось настолько, что соответствует критериям, которые позволили зарегистрировать его как слепого.

"У него слепые пятна, он не может управлять автомобилем и ему будет очень трудно читать, смотреть телевизор или различать лица", - отметила доктор Атан.

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