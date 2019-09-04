В Финляндии сразу 50 жителей одного городка поделят лотерейный выигрыш в 92 млн евро. Видео
В Финляндии полсотни людей, проживающих в одном городке, разделят между собой огромный джек-пот.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Жители населенного пункта Сиилиньярви приняли участие в лотерее оптом - приобрели в местном магазине общий билет, который неожиданно выиграл 92 миллиона евро", - говорится в сюжете.
Отмечается, что победители разделить выигрыш собираются поровну. Теперь в городке с 20 тысячами жителей появятся 50 миллионеров.
Радуются и в мэрии, где верят, что победители хорошо повлияют на местную экономику.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержаны полицейские, которые получали 20 тысяч гривен взятки от представителя лотереи.
Также мы рассказывали, как канадец из Вьетнама 30 лет ставил в лотерее на одни и те же числа пока не выиграл миллионы.