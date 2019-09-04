Под Киевом мужчина зарезал своего приятеля и после этого выбросил его тело в канаву. Об этом сообщает в понедельник, 2 сентября, пресс-служба прокуратуры Киевской области в Facebook.

"Установлено, что 28 августа текущего года в с. Белогородка Киево-Святошинского района в канаве обнаружен труп 35-летнего киевлянина, с ножевым ранением в области сердца", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции по горячим следам задержан человек по подозрению в совершении указанного преступления. Им оказался товарищ потерпевшего 35-летний житель Донецкой области.

Во время расследования правоохранители установили, что между мужчинами возник спор, в ходе которой подозреваемый нанес своему товарищу ножевое ранение в грудь и оставил его умирать в канаве вблизи жилых домов.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении. Теперь подозреваему грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Киевом женщина убила бывшего мужа, который позвал ее помочь по хозяйству.

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