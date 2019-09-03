В Киеве мошенник продал квартиру, а в области - дом умершего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Пользовался при этом доверенностью, которую еще при жизни заключил с владельцем.

"Аферист еще при жизни умершего уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области", - рассказали правоохранители.

Недвижимость должна была отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. Имущество им вернут.

Мошенника задержали. Обвинительный акт уже передали в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com

Напомним, что мошенники выманили у 80-летней киевлянки 20 тысяч гривен "на лечение внука".

Также мы писали о том, что мошенники оформили в киевской больнице кредит на имя женщины, которая об этом даже не подозревала.