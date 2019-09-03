Вечером 2 сентября в Киеве на мосту Патона случилось жуткое ДТП, в котором всмятку разбилась дорогая иномарка Audi.

Позже появилось видео момента столкновения на реверсной полосе моста Патона.

Видео опубликовала патрульная полиция Киева.

"Вчерашнее ДТП между Volkswagen и Audi на несколько часов практически парализовало движение через мост Патона", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как водитель Audi с огромной скоростью мчится по заполненной автомобилями дороге, а затем выезжает на реверсную полосу, где лоб в лоб сталкивается с идущей навстречу иномаркой.

В полиции напомнили, что при выключенном сигнале реверсного светофора, который расположен над полосой, обозначенной по бокам дорожной разметкой 1.9, - въезд на эту полосу запрещен.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня на мосту Патона случилось еще одно массовое ДТП, которое также парализовало движение в сторону левого берега.

Также мы писали, как в Одесской области маршрутка не разминулась с легковушкой, в результате чего пострадали 5 человек.