Американский актер Микки Рурк вызвал бурное осуждение в интернете, когда появился на шоу Good Morning Britain после пластической операции.

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, он появился на шоу с маленькой собакой и в ковбойской шляпе.

Пользователям Сети не понравилась обновленная внешность Рурка, которому 16 сентября исполнится 67 лет.

Звезда фильмов "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела" появился на британском телешоу, чтобы поговорить с ведущими о своем творчестве.

Микки Рурк, фото - скриншот

"Покойся с миром, лицо Микки", – написал Джим Тейлор.

По словам Линдси Грэхем, актер стал похож на недавно разведенную тетушку, которая направляется на девичник.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинский боксер Шелестюк провел спарринг с актером Микки Рурком.

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