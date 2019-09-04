Отмена неприкосновенности: победители и проигравшие

Власть провела очередной блицкриг: вчера Верховная Рада проголосовала за изменение Конституции, убрав из нее депутатскую неприкосновенность. Проголосовала в последнем чтении, установив рекорд, когда между первым и последним чтением прошло меньше недели.

Правда, этот рекорд попахивает как раз сомнительностью процедуры принятия, поскольку новый парламент использовал законопроект Порошенко из прошлого созыва, уже прошедший рассмотрение в Конституционном суде. Из-за чего, собственно, и удалось провести блицкриг.

Однако теперь Конституционному суду, похоже, предстоит разбираться с тем, была ли конституционной подобная процедура. По крайней мере, "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается делать представление по этому поводу.

"ОПЗЖ" оказалась единственной фракцией, которая не проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Хотя, безусловно, оппозиционеры были не единственными, кто считает, что подобное решение усилит зависимость депутатов от исполнительной власти – ведь с 1 января правоохранители получат право задерживать нардепов так же, как остальных граждан, а значит, смогут влиять на парламентариев посредством силовых структур.

Безусловно, в отмене неприкосновенности есть и положительные моменты: цена мандата теперь понизится, поскольку он уже не будет защищать от уголовного преследования. И это значит, что в Верховную Раду теперь не будут идти ради того, чтобы прикрыться неприкосновенностью. Однако это будет касаться уже следующего созыва.

В этом же созыве мы, скорее всего, увидим огромное количество дел против депутатов. Причем не только против оппозиционеров, но и против тех "слуг народа", которые вдруг решатся выражать несогласие с руководством.

Возьмет ли Зеленский НАБУ и ГБР под свой контроль?

При этом вчера Зеленский сразу сделал и заявку на усиление контроля за силовиками: Рада рассмотрела в первом чтении законопроект по изменению Конституции, позволяющий президенту назначать руководителей НАБУ и Госбюро расследований. 282 голосами его отправили в Конституционный суд, однако именно это голосование показало, что сопротивление попытке гаранта монополизировать власть в парламенте существует.

Из 282 голосов 251 дисциплинированно отдали "слуги народа". А вот единственной фракцией-сателлитом, проголосовавшей за наделение Зеленского новыми правами, неожиданно оказалась "Батькивщина". В отсутствие Тимошенко (что, впрочем, вряд ли имело значение) ее депутаты отдали 17 голосов в пользу президента, а еще 13 подкинули внефракционные, включая неформальную "группу Шахова".

При этом формализовавшиеся в группу "За будущее" (или, как уже шутят, "Зе-Майбутнє") 22 мажоритарщика почти полным составом воздержались от поддержки законопроекта. Чем показали, что акционеры группы Коломойский и Аваков не в восторге от желания Зеленского перетянуть все одеяло на себя.

Еще одним сюрпризом стало отсутствие голосов от "Голоса". Фракция Вакарчука почти полностью проголосовала против, показав, что она не во всех вопросах является сателлитом "Слуги народа". И что Сорос с Пинчуком тоже не приветствуют попытки усиления Банковой.

То, что против законопроекта проголосуют "ОПЗЖ" Бойко и "ЕС" Порошенко, было понятно изначально. Их стараниями, объединенными с усилиями Коломойского-Авакова-Пинчука, 300 голосов собраны не были, но они на этом этапе и не были нужны. Они понадобятся в феврале, и 288 – цифра, позволяющая Зеленскому рассчитывать на зимний успех. Но, вопреки девизу Старков, политическая зима еще не близко, и предсказать, куда подуют февральские ветры, пока невозможно.

Сократить депутатов не получится?

Отмена неприкосновенности – не единственный способ, которым на нардепов хотят надеть узду. Во вчерашней повестке дня были и такие неординарные законопроекты как лишение мандата за кнопкодавство и прогулы. Наконец, еще одна, более глобальная реформа – сокращение количества депутатов с 450 до 300. Об этом, как и об отмене неприкосновенности, неоднократно говорили в предвыборных программах, но в последнем случае даже до первого голосования не доходило ни разу.

И в этот раз голосование за сокращение количества депутатов оказалось самым непрочным. 258 голосов – это нормально для предварительного решения о направлении в Конституционный суд, но это с большой вероятностью означает, что 300 голосов зимой не будет.

Идея сократить количество мандатов не понравилась даже пятерым депутатам от "Слуги народа", которые, видимо, почуяли нечто неладное в перспективе для себя. Почти не нашлось поддержки этой идее среди мажоритарщиков (впрочем, последним могла не понравиться вторая часть законопроекта – закрепить в Конституции пропорциональную систему выборов с открытыми списками). А из остальных фракций и групп сателлитом опять выступила только "Батькивщина".

Гораздо лучше оказалась ситуация с еще одним конституционным законопроектом – о предоставлении народу права законодательной инициативы. Ничего критического в нем нет, но две фракции – "Евросолидарность" и "Голос" – вдруг резко выступили против. Подобную позицию вряд ли можно назвать умной, потому что голосование против права народа автоматически зачисляет фракцию в разряд антинародных. Уж лучше бы просто не голосовали.

"Нормандская четверка": невидимый прогресс

Вчера стали известны итоги встречи советников глав государств "нормандской четверки". И украинский, и российский опубликовали свои версии, в которых отмечается, что серьезный прогресс достигнут. Однако при этом есть существенные различия, которые ставят под вопрос собственно наличие "серьезного прогресса".

Украинская сторона говорит, как об обязательном условии, о наличии длительного прекращения огня – российская же этот вопрос обходит. С другой стороны, российская сторона называет ключевым моментом выполнение "формулы Штайнмайера", а украинская ее не упоминает.

Проще говоря, в комментарии украинского министра иностранных дел Пристайко (именно он присутствовал на берлинской встрече) по-прежнему закреплена позиция, которая тормозила выполнение Минских соглашений еще при Порошенко. Длительное прекращение огня по всей линии разграничения ни разу не выполнялось – срывы происходили постоянно, и они являлись предлогом для невыполнения остальных пунктов "Минска-2".

Наконец, "формула Штайнмайера" ставит главным пунктом проведение на Донбассе местных выборов по специальному закону, принятому Верховной Радой. Что, безусловно, является неудобным условием для нынешней украинской власти (как было и для прошлой).

Поэтому говорить о том, что после Берлина ситуация хоть немного приблизилась к возможности встречи лидеров "нормандской четверки", не приходится. По большому счету, для серьезного шага вперед нужно активное вмешательство Меркель или Макрона, которые только и способны убедить Киев отойти с позиций Порошенко.

Готова ли Украина к диджитализации?

Министр Кабмина Дубилет (он же – основатель "Монобанка") заявил о том, что уже с октября будет отменен бумажный документообмен в госорганах. Это первый шаг, который означает, что документы будут пересылаться из Кабмина в министерства и из министерств в подчиненные структуры, скорее всего, в виде защищенных PDF-файлов.

Сама по себе идея, безусловно, прогрессивна, как и более глобальная идея "государства в смартфоне". Однако она не учитывает уровень "диджитализации", на котором находятся госорганы в регионах и особенно сотрудники этих госорганов.

Для реализации даже первого этапа нужно, чтобы во всех учреждениях, задействованных в проекте, были сканеры и люди, умеющие ими пользоваться. Во-вторых, нужны люди, умеющие создавать защищенные PDF-файлы. Все это не выглядит запредельными требованиями, но можно не сомневаться, что выполнить повсеместно их не смогут.

А потому прогрессивное требование выглядит не слишком реальным для исполнения в сжатые сроки. С другой стороны, может, хоть сжатые сроки заставят чиновников шевелиться. Они, конечно, сорвут дедлайн, но хотя бы с опозданием перейдут на электронный документообмен.