Соломенский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы проживающего в столице 33-летнего уроженца Донецкой области, который весной убил 60-летнего дворника на ул. Ереванской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

Тогда между потерпевшим и женой фигуранта возник конфликт, и мужчина решил отомстить дворнику, избив его до смерти черенком от вил. Тот от многочисленных переломов и ран скончался на месте - в подсобке, где и проживал.

При этом инкриминировали злоумышленнику ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Она предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.

Отмечается, что осужденный ранее уже был судим за аналогичное преступление, а также за кражи и грабежи. Вину в последнем преступлении мужчина полностью признал.

Ранее мы рассказывали, как в августе на Печерске дворник зарезал коллегу из-за женщины.

Также мы писали, как в центре Киева из-за сотни гривен на пиво убили женщину-дворника.