Мужчина, который после ссоры с его женой забил до смерти дворника в Киеве черенком от вил, получил семь лет
Соломенский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы проживающего в столице 33-летнего уроженца Донецкой области, который весной убил 60-летнего дворника на ул. Ереванской.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.
Тогда между потерпевшим и женой фигуранта возник конфликт, и мужчина решил отомстить дворнику, избив его до смерти черенком от вил. Тот от многочисленных переломов и ран скончался на месте - в подсобке, где и проживал.
При этом инкриминировали злоумышленнику ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Она предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.
Отмечается, что осужденный ранее уже был судим за аналогичное преступление, а также за кражи и грабежи. Вину в последнем преступлении мужчина полностью признал.
Ранее мы рассказывали, как в августе на Печерске дворник зарезал коллегу из-за женщины.
Также мы писали, как в центре Киева из-за сотни гривен на пиво убили женщину-дворника.