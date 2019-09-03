Народный депутат, замепредседателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко подписал обращение к спикеру Рады Дмитрию Разумкову об отзыве законопроекта, которым, в частности, предусматривается продажа SIM-карт по паспорту, для доработки. Об этом пишет InternetUA.

Соответствующее решение, было принято после консультаций с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и соавторами законопроекта.

"Несмотря на то, что над разработкой законопроекта №1083 "Об электронных коммуникациях" трудились представители всех ключевых отраслевых организаций и порядка тридцати приглашенных экспертов, проект документа был подвержен критике со стороны общественности. Было решено провести дополнительный краш-тест документа, – объясняет Александр Федиенко.

Фото: InternetUA

Работа над законом "Об электронных коммуникациях", который заменит действующий "Закон о телекоммуникациях" ведется в Украине в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также согласно п. 130 Плана мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины ещё 17 сентября 2014 № 847-р. В Раде прошлого созыва было зарегистрировано сразу несколько законопроектов-клонов, но ни один из них за четыре года так и не превратился в закон.

Законопроект № 1083, внесенный в Раду девятого созыва 29 августа, в частности, критиковали, за "тотальную регистрацию мобильников" (внесение IMEI терминального оборудования в Систему контроля кодов ІМЕІ) и "SIM-карты по паспорту" (заключение договора о предоставлении электронных коммуникационных услуг), "хранение трафика" операторами (тотальный контроль над гражданами).

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