Правоохранители задержали жительницу Яготина, которая во время ссоры с бывшим мужем во время самообороны нанесла ему смертельный удар ножом в сердце.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Полицейские выяснили, что мужчина пригласил бывшую жену в родительский дом для помощи по хозяйству. После окончания работы, бывшие супруги употребляли спиртные напитки. Тогда же между ними возник конфликт, после чего мужчина ушел, а женщина легла спать.

Она рассказала, что потом бывший муж вернулся и начал ее избивать. Убегая, она схватила нож и уже во дворе ударила его им. От полученных ранений тот скончался на месте.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство). Досудебное следствие с помощью экспериментов подтвердит или опровергнет версию женщины. Если вина женщины будет доказана, ей грозит 15 лет лишения свободы.

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