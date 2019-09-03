"Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) предложит альтернативный законопроект по отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает сайт партии со ссылкой на нардепа от ОПЗЖ Сергея Левочкина.

Он заявил, что проголосованный сегодня законопроект об отмене депутатской неприкосновенности содержит ряд недостатков как по сути, так и по процедуре принятия, поэтому оппозиционеры его не поддержали.

"Законопроект был подготовлен экс-президентом Петром Порошенко еще несколько лет назад, и мы сразу заявили ряд критических замечаний", – отметил оппозиционный политик.

"Конечно, мы поддерживаем то, что неприкосновенности не должно ни у депутатов, ни у президента, ни у судей. Все должны быть равны перед законом. В то же время нужно понимать, что практика организации политически мотивированных дел против оппозиции, которая была при прошлой власти, может сохраниться через политическое влияние на народных депутатов, которое будет осуществляться с помощью правоохранительных органов", – сказал Сергей Левочкин.

Кроме того, по мнению оппозиции, этот законопроект был принят с процедурными нарушениями. "Поэтому сейчас мы будем идти двумя путями. Первый – это его отмена в Конституционном Суде. Второй – мы предложим Верховной Раде новый законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который предусматривает отмену неприкосновенности за уголовные правонарушения. Все, что касается политической деятельности, а к такому, к сожалению, могут относиться и отдельные уголовные дела, которые возбуждались против народных депутатов по политическим мотивам, – это должно быть исключено", – заявил Левочкин.

Напомним, что оппозиция намерена обжаловать в Конституционном суде решение Рады о снятии депутатской неприкосновенности.

Также "Страна" писала о том, почему Рада проголосовала за отмену депутатского иммунитета.