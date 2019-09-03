В Днепровском районе Киева полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. В квартире правоохранители нашли подготовленные к продаже наркотики, сырье и оборудование для изготовления амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время проведения санкционированных обысков в квартире фигуранта правоохранители обнаружили более 70 граммов порошкообразного вещества, извне похожего на амфетамин, сырье и оборудование для производства наркотических средств", – говорится в сообщении.

Владельцем нарколаборатории оказался 38-летний киевлянин. Мужчина признался, что самостоятельно изготавливал и сбывал психотропы. Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 ("Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" информировала, как в Киевской области задержали наркоторговцев, которые продавали амфетамин военным.

Еще мы писали, что в Киевской области мужчину приговорили к 6 годам за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками.