Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от боя с Тайроном Спонгом.

Об этом сообщает сайт Boxingnews24.com.

"Очень взволнован, что мой дебют в супертяжелом весе состоится в Чикаго 12 октября и его покажут в прямом эфире DAZN. Спонг - быстрый и мощный супертяж, который добился большого успеха в ринге. Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - рассказал Усик.

Отметим, что поединок Усика со Спонгом станет дебютным для украинца в ​​супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом). В последнем бою на прошлой неделе он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду.

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в тяжелом весе. Однако украинец остался без чемпионских поясов, потому что перешел в супертяжелый вес.

Также мы рассказывали, как во время подготовки к бою Усик воссоздал сцену из "Рокки".

Еще сегодня стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал US Open.