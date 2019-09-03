2 сентября в кафе Киева на Печерске правоохранители поймали с поличным щипачей-профессионалов. Об этом "Стране "сообщил источник в МВД.

По словам источника, оперативники поискового отдела во время отработки территории района обратили внимание на парочку "лиц кавказской национальности", отиравшихся на бульваре Леси Украинки. Подозрительные граждане зашли в пекарню-кондитерскую Bakery "Mary".

Чутье не подвело оперативников. В заведении гости с Кавказа уселись за столик, а за соседним расположилась девушка. Когда она отвлеклась, мужчины вытащили у нее из сумки пачку денег. Потерпевшая ничего не заметила и продолжала пить кофе, карманники же собрались сделать ноги.

Однако воров с поличным задержали оперативники. Как выяснилось, их добычей стали 30 тысяч гривен. Также удалось установить, что воры прибыли в Киев из Грузии и ранее уже были судимы в Украине за кражи. Тем не менее своего ремесла они не бросили.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Кражи в кафе - распространенный вид преступления. "Страна" рассказывала, как в столице карманники вытащили у посетителя кафе $5 тысяч.

Мы также писали, что в заведении на Печерске воры разжились 100 тысячами долларов и 20 тысячами евро.