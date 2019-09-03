Президент Чешской Республики Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию русинов, в том числе и из Закарпатья.

В состав делегации вошли президент Координационного центра русинских организаций (Вена) Татьяна Поп, президент Всемирного Совета Карпатских Русинов в Чешской Республике Василий Джуган, а также Михаил Тяско, Андрей Фатулу и русинские активисты Закарпатья.

Как сообщила "Стране" Татьяна Поп, Милош Земан тепло встретил лидеров русинов, выслушал их проблемы и пообещал всестороннее содействие.

"Мы договорились с господином президентом, что он поручит своему помощнику координировать с нами действия по восстановлению исторической справедливости и реабилитации русинов в Чехии и во всей Европе. У нас большие планы по сотрудничеству с господином Земаном. Он также пообещал при встрече с Владимиром Зеленским коснуться наших вопросов, после чего, надеюсь, нас примет и наш украинский президент", - заявила Татьяна Поп.

Милош Земан и Татьяна Поп

Милош Земан и Василий Джуган

Русины является этнической группой, проживающей в Закарпатье, Словаки и ряде других восточноевропейских стран. В Украине зачастую русинов называют подэтносом украинцев. В тоже время, часть русинов считает себя отдельной нацией. Во времена Петра Порошенко подобные заявления зачастую воспринимались как проявления сепаратизма и привлекали внимание СБУ.

В тоже время в Чехии, Словакии, Сербии, Польше, России и ряде других стран русины признаны национальным меньшинством.