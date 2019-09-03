Новым главным тренером "Карпат" стал Роман Санжар.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения с новым наставником пока не разглашаются.

Отмечается, что в тренерский штаб Санжара вошли Алексей Змиевский (старший тренер) и Станислав Тищенко (тренер вратарей). Команда уже провела первую тренировку под руководством нового наставника.

"Для меня важно не просто возглавить Карпаты. Имеет значение другое дело - хочу, чтобы мое имя ассоциировалось во Львове с положительными моментами и победами. Хочу подарить радость болельщикам", - сказал Санжар.

Бывший главный тренер "Карпат" Александр Чижевский и его штаб не продлили работу в структуре клуба.

Роман Санжар

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