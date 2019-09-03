В четвертьфинале US Open, который состоялся 3 сентября, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Йоханну Конту. Об этом сообщает "Укринформ".

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Противостояние завершилось со счетом 6:4, 6:4.

Сегодняшняя победа над 16-й ракеткой мира Контой стала для Свитолиной пятой в матчах против соперниц из топ-20 рейтинга на турнирах Большого Шлема. При этом она проиграла в 17 встречах.



Фото: btu.org.ua

Победа в четвертьфинале позволила украинке впервые в ее карьере стать участницей 1/2 финала заключительного в сезоне турнира серии Большого Шлема - Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Общий призовой фонд турнира составляет $50,4 млн.

За выход в финал US Open Свитолина поборется с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс и китаянкой Ван Цян.

Открытый чемпионат США продлится до 8 сентября.

Напомним, в предыдущем поединке Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 6:4.

Также мы рассказывали о победе украинки на US Open над Винус Уильямс.