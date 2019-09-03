На мосту Патона в Киеве столкнулись четыре машины, из-за чего в сторону левого берега Днепра образовалась большая пробка. Об этом сообщает сайт "Киев оперативный".

Вереница автомобилей тянется по бульвару Дружбы Народов и Набережному шоссе до поворота на мост.

Фото: kyivoperativ.info

Данных о причинах дорожно-транспортного происшествия и пострадавших пока нет.

Напомним, 2 сентября на том же мосту случилось серьезное ДТП, в котором всмятку разбилась дорогая иномарка Audi, на большой скорости столкнувшаяся лоб в лоб с Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека, а двигатель Audi вылетел на проезжую часть.

"Страна" рассказывала о подробностях этой аварии: водителей обеих машин и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести.